'Des augmentations effectuées la mort dans l’âme'

Hausse du prix de l’essence, flambée sur les produits alimentaires, inquiétudes de la population après l’attaque terroriste de la semaine dernière, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Akodah Ayéwouadan, fait le point.

Republicoftogo.com : Les critiques n’ont pas manqué après la dernière hausse des prix des carburants

Akodah Ayéwouadan : Le Togo est dépendant de facteurs complètement exogènes. Nous achetons le pétrole à l’étranger et nous sommes tributaires de la hausse des cours mondiaux.

Les produits pétroliers sont subventionnés, mais à un moment, la situation n’était plus tenable.

Le gouvernement est très attentif au sort des populations. Ces augmentations sont effectuées la mort dans l’âme. Le gouvernement a tenté au maximum de contenir la flambée.

Republicoftogo.com : Les mesures d’accompagnement sont-elles encore d’actualité avec la récente hausse ?

Akodah Ayéwouadan : Mécaniquement, il peut y avoir des impacts sur l’efficacité des mesures récemment prises. Le gouvernement reste très attentif à l’évolution et comme il l’a déjà fait avec beaucoup de patience, il prendra ses responsabilités s’il le faut.

Republicoftogo.com : Des rumeurs circulent sur l’arrêt des subventions concernant la farine de blé

Akodah Ayéwouadan : Si c’était le cas, le gouvernement l’aurait annoncé officiellement.

L’augmentation de la farine de blé a la même cause que le carburant et ici il s’agit des conséquences du conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine*

Du coup le prix de la farine a augmenté et les conséquences se ressentent sur le prix du pain.

Des alternatives sont à l’étude car à partir de cette situation, il nous faut revoir nos habitudes de consommation pour ne pas être dépendant exclusivement de cette production de pain avec du blé.

C’est l’occasion de revoir la transformation des céréales que nous produisons au Togo.

Republicoftogo.com : Deux attaques terroristes déjà enregistrées par le Togo avec dernièrement des morts d’hommes. Le Togo serait-il victime de son engagement au plan international contre les terroristes ?

Akodah Ayéwouadan : Il faut saluer la mémoire des vaillants combattants tombés au champ d’honneur.

Nous sommes dans une situation particulière, notre frontière nord est exposée aux incursions. Notre pays a très tôt pris la mesure de la situation en anticipé avec l’opération Koundjoaré.

C’est une guerre asymétrique avec des groupes d’individus très mobiles.

Pas question de laisser aux terroristes la possibilité de s’installer chez nous. Les Togolais ont besoin de la paix.

Sous la houlette du chef de l’Etat, le gouvernement continuera à mobiliser les troupes pour sécuriser toutes les frontières. Il faut aussi renforcer la collaboration entre les FDS (Forces de défense et de sécurité) et la population, compte tenu du fait que les terroristes se fondent dans la population. Le renseignement est donc essentiel.

* Le Togo s'approvisionne en blé russe uniquement