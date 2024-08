Des compétences au service de la nation

L'Union des Forces de Changement (UFC) a renforcé sa démarche coopérative avec le parti au pouvoir en rejoignant la nouvelle équipe gouvernementale, une décision qui s'inscrit dans la continuité de la ligne politique adoptée depuis 2010. Cette annonce a été faite ce jeudi à Lomé par Isaac Tchiakpé, porte-parole du parti et nouveau ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage.

Selon Isaac Tchiakpé, ce retour de l'UFC au sein du gouvernement témoigne de l'ouverture du chef de l'État à tous les citoyens, sans distinction.

Isaac Tchiakpé a précisé que la décision de rejoindre le gouvernement n'est pas le fruit d'un quelconque accord préalable, mais plutôt d'une reconnaissance des compétences présentes au sein du parti.

« Je pense qu'à un moment donné, quand le président de la République, qui est le Président de tous les Togolais, estime qu'il y a des compétences dans le pays et qu’elles peuvent apporter leur savoir-faire, il décide. Et c'est cela. La proposition m'a été faite de participer à l'action gouvernementale pour mettre en œuvre une vision, un projet. Et j'ai accepté.», a-t-il déclaré.

En intégrant l’équipe gouvernementale, l'UFC s'engage à travailler pour mettre en œuvre « une vision, cette vision qui est inscrite dans le plan de développement et la Feuille de route du chef de l'État ».

Cette coopération vise à consolider les efforts de développement et à répondre aux attentes des de la population, en misant sur l'expertise de tous les acteurs politiques, quelle que soit leur affiliation.

Avec cette démarche, l'UFC affirme sa volonté de contribuer activement à l'avancement du pays et à la réalisation des objectifs fixés par le plan de développement national.