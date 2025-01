Des figures de premier plan en compétition

La Commission électorale (Céni) a publié vendredi la liste provisoire des candidats retenus pour les élections sénatoriales du 15 février.

91 candidatures ont été validées.

Parmi les candidats, plusieurs figures emblématiques du parti au pouvoir, Union pour la République (UNIR), Dama Dramani, ancien président de l’Assemblée nationale, Adji Otèth Ayassor, ex-ministre de l’Économie et des Finances, Barry Moussa Barqué, grand chancelier des ordres nationaux, Komlan Mally, ancien Premier ministre et James Victor Sossou, PDG du groupe Midnight Sun.

Côté opposition, on retrouve les noms de Jonas Siliadin du Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement (MPDD), Mohammed Tchassona Traoré, Mouvement citoyen pour la démocratie et le développement (MCD) et Adrien Béléki Akouété pour la Convention patriotique panafricaine (CPP).

Le Sénat sera composé de 61 membres :

41 sénateurs seront élus le 15 février par les grands électeurs, qui sont les conseillers régionaux et municipaux.

20 sénateurs seront directement nommés par le président de la République

Ce mode de désignation mixte reflète l’équilibre recherché entre représentation démocratique et nomination présidentielle au sein de cette institution.

Le Sénat, en tant que Chambre haute du Parlement, aura un rôle clé dans l’élaboration et l’adoption des lois, notamment celles qui concernent les collectivités locales.

L’installation de cette nouvelle institution s’inscrit dans le cadre du renforcement des institutions de la Ve République.