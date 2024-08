Des gouverneurs pour gérer les 5 régions du pays

Quelques heures après la déclaration de politique générale du Premier ministre à l’Assemblée, le premier conseil des ministres s’est tenu vendredi.

La nouvelle équipe s’est retrouvée autour du président Faire Gnassingbé pour évoquer un certain nombre de dossiers dont celui concernant le recensement général de l’agriculture.

Il devrait avoir lieu dans les mois qui viennent.

Ce type de recensement permet permet de collecter et de disposer de données désagrégées nécessaires à une évaluation éclairée et à une planification bien renseignée des projets et réformes mises en œuvrendans le secteur.

Lors des travaux, des gouverneurs pour les 5 régions du pays ont été nommés. Des nominations qui s’inscrivent dans le contexte sécuritaire particulier que connaît le Togo, mais aussi dans une logique de mise en oeuvre des politiques publiques de développement.