Des professeurs en quête de tribune plus que de vérité

Trois universitaires togolais regroupés dans un creuset appelé « Nouveau Contrat Social » ont dressé un bilan à charge des trente premiers jours de la 5e République.

Leurs critiques ciblent principalement la mise en place des nouvelles institutions, l’absence d’un nouveau gouvernement ou encore la concentration des pouvoirs dans les mains du président du Conseil.

Mais derrière le vernis académique, leur démarche interpelle. Que valent ces analyses répétées dans les médias, sans fondement juridique clair, sinon alimenter une défiance politique sans proposer d'alternative réaliste ? Surtout quand elles se basent sur des impressions et formules chocs du type « monarchie inédite » ou « République mort-née ».

Ce mélange d’activisme et d’expertise autoproclamée entretient une confusion regrettable. Car à force de se substituer aux contre-pouvoirs institutionnels par voie de conférence de presse, ces intellectuels court-circuitent le débat démocratique et renforcent la polarisation. Critiquer, oui. Mais construire, proposer et débattre avec rigueur serait autrement plus utile au pays.