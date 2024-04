Des scrutins bien organisés

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) effectue une mission d’évaluation dans le cadre des prochaines élections législatives et régionales fixées au 29 avril.

Cette initiative vise à assurer la transparence et la régularité du processus électoral.

Durant leur séjour, les membres de la Cédéao ont examiné les différentes mesures mises en place pour garantir des élections équitables et libres.

Un point crucial de leur évaluation a été le briefing sur les efforts du Cadre permanent de concertation (CPC), qui inclut les représentants des partis de la majorité et de l'opposition. Le CPC a joué un rôle essentiel dans la redéfinition des circonscriptions électorales, prévoyant une augmentation du nombre de députés de 91 à 113.

Un aspect significatif de la visite a été la revue du fichier électoral, audité par l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

L'audit avait pour but de confirmer la conformité du fichier aux standards internationaux, un élément déterminant pour la légitimité des élections.

Les autorités locales ont également présenté les stratégies de sécurité mises en place pour les élections. Ces mesures visent à offrir un environnement sûr et serein pour les candidats et les partis politiques, facilitant ainsi une campagne électorale pacifique. Les discussions ont inclus des échanges avec le ministre de l’Administration territoriale, Hodabalo Awaté, et le ministre de la Sécurité, Calixte Madjoulba.

La mission de la Cédéao s'achèvera le 20 avril, laissant derrière elle un cadre robuste pour des élections démocratiques. Cette initiative régionale souligne l'engagement continu de l’organisation ouest-africaine envers la démocratie et la stabilité politique au togo.