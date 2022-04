'Dignité et noblesse'

Le leader de l’ANC (Alliance nationale pour le changement, opposition), Jean-Pierre Fabre, a annoncé mercredi son intention de mobiliser les foules pour réclamer des réformes avant la tenue des élections régionales.

‘Nous lançons un appel solennel à l'ensemble des populations togolaises, en particulier à la femme togolaise et à la jeunesse togolaise afin que tous se joignent à nous dans un concert de mobilisation populaire massive sur l'ensemble du territoire national, pour exiger et pour obtenir enfin, les réformes nécessaires à des élections honnêtes et équitables dans notre pays’, a indiqué M. Fabre dans un message publié à l’occasion du 62e anniversaire de l’indépendance du Togo.

L’opposant veut redonner à la vie politique ‘sa dignité et sa noblesse’.