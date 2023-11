Le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH) pour la région Afrique de l’Ouest, Robert Kotchani, va effectuer une visite à Lomé le 10 décembre à l’occasion du 75e anniversaire de la déclaration universelle

Pour la CNDH*, cet anniversaire est un moment solennel pour les Nations unies de ‘promouvoir l’universalité des droits de l’homme et d’encourager l’ensemble de la communauté internationale, en particulier les jeunes, à défendre les droits de l’homme’.

M. Kotchani rencontrera des jeunes

La Déclaration universelle des droits de l'homme est un document fondamental qui a été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948. Ce texte énonce les droits fondamentaux dont tous les individus doivent bénéficier, indépendamment de leur origine, de leur nationalité, de leur sexe, de leur religion ou de leur statut social.

La Déclaration comprend un préambule et 30 articles qui détaillent les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des êtres humains. Parmi ces droits figurent le droit à la vie, à la liberté, à la sûreté, à l'éducation, à la protection contre la torture et l'esclavage, et le droit de participer au gouvernement de son pays.

La Déclaration universelle des droits de l'homme a servi de base à la rédaction de nombreux traités internationaux sur les droits de l'homme et demeure un texte fondamental dans la promotion et la protection des droits humains à l'échelle mondiale.