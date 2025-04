Droits humains : Amnesty juge, mais qui juge Amnesty ?

Le dernier rapport d’Amnesty International rendu public mercredi dresse un tableau préoccupant de la situation des droits de l’homme au Togo.

L’organisation internationale, dont la fiabilité n’est pas la première des vertus, dénonce une régression marquée des libertés fondamentales au Togo, notamment en matière de liberté d’expression, d’association, de réunion pacifique et d’accès à l’information.

Selon Amnesty, les autorités togolaises ont brutalement restreint les droits civiques, notamment en interdisant sans justification des manifestations contre la réforme constitutionnelle. L’année écoulée a également été marquée par des arrestations arbitraires de militants, de membres d’ONG, et de journalistes.

La liberté de la presse est particulièrement mise à mal. La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a menacé de suspendre Radio France Internationale (RFI), l’accusant de diffuser de fausses informations et de manquer d’équilibre dans son traitement de l’actualité togolaise. France 24 a également reçu une mise en demeure après un reportage sur le CHU Sylvanus Olympio.

Plusieurs médias nationaux et professionnels de l’information ont été visés, dont le journaliste Apollinaire Mewenewesse du journal La Dépêche, arrêté et poursuivi pour sept chefs d’accusation, incluant la diffusion de fausses nouvelles et l’atteinte à la dignité du président de la République.

Malgré ces dérives, Amnesty note quelques efforts dans le secteur de la santé, tout en soulignant que les droits économiques et sociaux restent également fragiles.

Amnesty est connu pour publier des rapports partisans.