Elections : les opposants décident d'avancer

Si la majorité des partis de l’opposition militent pour une reprise du recensement électoral en zone 1 (Grand Lomé), certains optent pour la radicalité (manifestations, procédures), d’autres ont une attitude plus mesurée.

‘Nous considérons que les arguments avancés pour ne pas reprendre le recensement ne sont pas convaincants (…) Néanmoins pour l’avenir, nous pensons qu’il faut prendre un certain nombre de dispositions afin d'éviter la répétition de ces fâcheuses et récurrentes situations’, indique un communiqué signé dimanche par l’ADDI, la CPP, Santé du Peuple, MCD, UDS et PSR.

L’idée est donc de passer à autre chose et de commencer à préparer l’organisation des élections régionales et législatives qui auront lieu cette année.