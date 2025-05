Élections locales : ouverture officielle des candidatures du 20 au 29 mai

Les préparatifs s'accélèrent pour les élections municipales du 10 juillet prochain. La Commission électorale nationale indépendante (Céni) a annoncé l’ouverture officielle du dépôt des candidatures, fixée du 20 au 29 mai, de 7h00 à 23h59.

Selon Dago Yabré, président de l’institution, l’appel est lancé aux partis politiques, regroupements légalement constitués et candidats indépendants désireux de briguer un mandat au sein des 117 communes du pays.

Pour être éligibles, les candidats doivent être de nationalité togolaise, âgés d’au moins 25 ans, résider sur le territoire depuis au moins six mois, jouir de leurs droits civils et politiques, et maîtriser la langue officielle du pays. Toute personne frappée d’inéligibilité sera automatiquement écartée.

Le scrutin se déroulera au suffrage universel direct, selon la liste bloquée à la proportionnelle. Chaque liste devra compter un quart de candidats supplémentaires par rapport aux sièges à pourvoir, et l’ordre de présentation déterminera l’attribution des sièges.

La Céni précise qu’aucun dossier incomplet ne sera accepté, appelant les candidats à s’assurer de la conformité de leurs documents.