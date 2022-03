Engagement et travail

Une Journée nationale des femmes élus locales se déroule le 7 et 8 mars à Kara (Nord du Togo).

‘Evoquer les droits de la femme, sa place dans la société, sa contribution à l’économie, sa participation à la vie politique aux différents échelons et, particulièrement pour ce qui nous concerne, son apport à une gouvernance locale saine et exemplaire, vous conviendrez avec moi que c’est une œuvre de tous les jours qui doit être sans cesse inventée, ajustée et adaptée pour rester pertinente et en phase avec les défis de l’heure’, a déclaré Florence Florence Kouigan , la présidente de la Faîtière des communes du Togo.

Cet évènement est organisé à l’occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes.

Mme Kouigan prône une approche volontariste. Les femmes doivent induire le plus de changement par leur engagement et leur travail.