Engagement politique et financier

Chaque candidat aux élections législatives devra déposer une caution de 500.000 Fcfa. En 2018, elle était de 100.000 F

Les opposants dénoncent cette hausse.

Le montant exigé permet d’éviter les candidatures farfelues et permet de contribuer à l’organisation du scrutin.

Le dépôt d'une caution pour être candidat est une procédure par laquelle les candidats à une élection doivent verser une somme d'argent en guise de garantie pour pouvoir se présenter.

Cette mesure vise à dissuader les candidatures non sérieuses et à garantir que seuls les candidats véritablement engagés participent au processus électoral.

En général, le montant de la caution est fixé par la loi électorale et peut varier en fonction du type d'élection, de la circonscription et d'autres facteurs. Il peut être remboursable si le candidat obtient un certain pourcentage de voix ou si certaines conditions sont remplies, ou il peut être non remboursable en cas de non-respect des règles électorales ou de résultats insuffisants.

Le dépôt d'une caution vise à garantir l'intégrité du processus électoral en limitant le nombre de candidatures frivoles ou opportunistes, tout en encourageant l'engagement sérieux des candidats.

Cependant, cette pratique peut également être critiquée car elle peut créer des barrières à la participation politique pour les candidats issus de milieux défavorisés ou pour ceux qui n'ont pas les ressources financières nécessaires pour payer la caution.