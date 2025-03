Dans un contexte sécuritaire tendu au nord du Togo, l’Assemblée nationale s’apprête à dépêcher une mission d’information dans la région des Savanes, théâtre régulier d’incursions terroristes depuis plusieurs mois. Cette décision intervient peu après la prorogation de l’état d’urgence dans pour une durée de douze mois.

Brigitte Adjamagbo-Johnson, députée de la Dynamique pour la majorité du peuple (DMP, opposition) a salué lundi la décision d’envoyer une mission sur le terrain, tout en réaffirmant ses réserves vis-à-vis de la prorogation.

Cette posture critique s’inscrit dans une logique de contrôle démocratique et de vigilance face aux pouvoirs exceptionnels conférés à l’exécutif dans un contexte de menace sécuritaire.

Si l’État a effectivement déployé des moyens importants pour renforcer la sécurité dans les Savanes — avec l’objectif de ne céder « aucun mètre carré du territoire » —, des observateurs s’interrogent sur les modalités concrètes d’application de l’état d’urgence et sur les garanties offertes en matière de droits humains.

La future mission parlementaire pourrait donc s’avérer décisive. Elle devra concilier exigence de sécurité et respect des principes républicains, en éclairant l’Assemblée nationale et l’opinion publique sur la réalité du terrain. Elle pourrait également nourrir une réflexion plus large sur la proportionnalité des mesures d’exception dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, un défi qui concerne l’ensemble de la sous-région sahélienne.

En filigrane, cette démarche rappelle l’importance du rôle du Parlement non seulement comme législateur, mais aussi comme contre-pouvoir effectif, garant de l’État de droit même dans les moments les plus critiques de la vie nationale.