Les adhérents d’UNIR France sont réunis en séminaire à Lille le 28 Janvier dernier ont appelé les Togolais à voter massivement pour la paix et le développement aux élections régionales et législatives qui auront lieu cette année.

‘La paix et la concorde nationales qui règnent au Togo sont malheureusement menacés et remis en cause dans le nord par des terroristes qui sèment de la désolation et le cahot en assassinent, femmes, enfants, civiles, forces de l’ordre’, indique un communiqué.

UNIR France invite à resserrer les rangs pour faire bloc derrière le gouvernement, sous le leadership du président Faure GNASSINGBE pour œuvrer à endiguer puis à éradiquer ces fléaux, poursuit le texte.