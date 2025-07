Golfe 4 a fait le job

Battu lors des récentes élections municipales, Jean-Pierre Fabre, maire sortant de la commune de Golfe 4 (Lomé), joue ses dernières cartes à la tête de cette collectivité qu’il dirige depuis 2019. À quelques semaines de passer le relais, l’opposant entend valoriser son action, notamment dans le domaine de la santé.

Ce mercredi, en partenariat avec le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) de Lausanne en Suisse, M. Fabre a remis un lot de matériel médical au Centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio (CHU SO), le plus grand établissement de santé public du pays, situé sur le territoire communal.

Le don comprend entre autres des équipements médicaux tels que des blouses opératoires, pinces chirurgicales, ciseaux à disséquer, lits juniors, chaises, tables de bureau, stéthoscopes, gants et masques chirurgicaux. Une dotation diversifiée, destinée à améliorer les conditions de travail du personnel soignant et le confort des patients.

« La santé est une compétence partagée entre la commune et l’État. C’est donc notre devoir d’agir, et nous le faisons régulièrement », a souligné Jean-Pierre Fabre. Depuis 2023, il est également président du conseil d’administration du CHU SO, ce qui lui confère une responsabilité accrue dans le pilotage stratégique de l’établissement.

En 2025, une enveloppe de 50 millions a été inscrite dans le budget municipal pour accompagner les besoins exprimés par le CHU SO.

En parallèle, le maire sortant défend aussi un engagement constant dans l’assainissement urbain. Selon le conseil municipal, environ un tiers du budget annuel a été consacré, chaque année, à des projets liés à la salubrité publique, dont la construction de latrines publiques dans plusieurs quartiers.

Alors que son avenir politique local semble incertain, Jean-Pierre Fabre mise sur son bilan dans les domaines clés de la santé et de l’environnement pour marquer la fin de son mandat à Golfe 4.