Industrie, mémoire et unité : le Togo dévoile le programme de son jubilé

Le ministère de l’Administration territoriale a dévoilé ce lundi le programme officiel des célébrations marquant le 65e anniversaire de l’accession du Togo à la souveraineté internationale. Les festivités débuteront le 22 avril pour s’achever en apothéose le 27 avril, date historique pour le pays.

Cette année, les célébrations mettent résolument l’accent sur le développement économique, l’hommage aux figures historiques et le renforcement de la cohésion nationale. Plusieurs activités sont prévues dans ce sens à travers le territoire.

Parmi les temps forts annoncés figure la pose de la première pierre de nouvelles usines sur le site de la Plateforme industrielle d’Adétikopé (PIA), situé à une trentaine de kilomètres au nord de Lomé. Il s’agit d'unités spécialisées dans la pharmacie, l’aluminium et le textile, illustrant la volonté du gouvernement de faire de l’industrialisation un moteur de croissance inclusive.

Dans le volet historique, une conférence publique sur les grandes figures de l’indépendance togolaise sera organisée. Elle permettra de raviver la mémoire collective autour des artisans de la lutte pour la liberté nationale, tels que Sylvanus Olympio et d'encourager les jeunes générations à s’inspirer de leur engagement.

Une montée en puissance jusqu’au 27 avril

En marge de ces moments institutionnels et économiques, plusieurs activités culturelles et sportives sont prévues dans les 13 communes du Grand Lomé et à travers les régions. Elles visent à rassembler les populations autour des valeurs d’unité, de paix et de développement.

Le clou des festivités aura lieu le 27 avril avec le traditionnel défilé militaire et civil sur la Place de l’Indépendance à Lomé, en présence du chef de l’État Faure Gnassingbé, des membres du gouvernement, du corps diplomatique et d'invités étrangers. Comme chaque année, la cérémonie du rallumage du Flambeau de l’indépendance aura lieu la veille au soir, un moment empreint de solennité et de patriotisme.

À travers ce programme, les autorités togolaises entendent faire de ce 65e anniversaire un moment de réflexion, de projection et de mobilisation collective autour des objectifs de la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Le mot d’ordre : célébrer l’indépendance dans la dignité, tout en construisant un avenir prospère et souverain.