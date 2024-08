Jean-Pierre Fabre, le leader de l’Alliance Nationale pour le Changement (ANC), a mis à exécution sa menace contre Koamy Gomado, un ancien camarade de lutte devenu ministre.

Le conseil de discipline de l’ANC a décidé d’exclure définitivement M. Gomado du parti, seulement quelques jours après l’avoir suspendu de toutes les instances de la formation politique.

Plusieurs charges sont retenues contre l’intéressé notamment pour « faute lourde » commise par « violation grave des principes politiques du parti, intelligence politique avec le pouvoir oppresseur RPT/UNIR dont il a rejoint le gouvernement de fait, et trahison politique ».

Pour Jean-Pierre Fabre, cette décision d’exclusion était inévitable.

Selon lui, M. Gomado a commis un "péché mignon" en entrant de manière "solitaire" dans le gouvernement, sans l’aval de son parti. Cette attitude a été perçue comme une trahison politique de la part de celui qui était considéré comme un camarade de lutte au sein de l’ANC.

Suite à cette exclusion, M. Gomado n’est plus habilité à représenter l’ANC de quelque manière que ce soit.

« Il n'est plus autorisé à agir et à s'exprimer au nom de l’ANC, ni à utiliser le nom, le sigle, l’emblème et les couleurs du parti, ni à tenir ou à prendre part à des réunions avec les structures fédérales ou les militants de l’ANC », précise la décision signée par Jean-Pierre Fabre.

Pour l’opinion publique, cette exclusion est vue comme un épiphénomène.

Certains observateurs estiment même que cette décision pourrait compliquer les relations entre M. Fabre et M. Gomado, notamment dans la gestion des projets d’aménagement du territoire qui devront passer par le ministère désormais dirigé par son ancien camarade.

Cette exclusion marque une rupture nette au sein de l’ANC, laissant présager des tensions futures entre le parti et ceux qui choisissent de collaborer avec le gouvernement.