‘Le Togo a accompli d’importants progrès qu’il ne faut pas mette en péril. Je veux parler de la liberté d’expression, de la diversité d’opinion, de la liberté de presse. Ces acquis constituent les socles de notre jeune démocratie’, a déclaré lundi le chef de l’opposition, Gilchrist Olympio.

Il s’est également exprimé sur la détention de journalistes.

‘Comme le disent les juristes, la détention doit être l’exception et non la règle. Pour cela, je demande dans la mesure du possible, la libération des journalistes et de tous ceux qui sont considérés à tort ou à raison comme prisonniers d’opinions', a-t-il indiqué.

Le chef de l’UFC faisait sans doute référence aux deux journalistes incarcérés pour remis en liberté provisoire pour avoir insulté des membres du gouvernement.

Pas dans les médias traditionnels, mais via des réseaux sociaux qui ne sont pris en compte par le code de la presse.