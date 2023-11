Jumelage pour le meilleur

La commune française de Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines) est désormais jumelée avec celle d’Avé 2 (région maritime).

Dominique Bavoil, le maire de la ville française a signé jeudi un accord avec son collègue togolais Noel Kwaku Ayawli lors de son séjour au Togo.

Ce jumelage n’est pas que symbolique.

Les deux municipalités comptent développer la coopération en matière de développement urbain, d’éducation, de sport, notamment.

‘Nous sommes là, non pas seulement pour apporter, mais aussi pour recevoir. Nous avons trouvé ici au Togo, et surtout dans cette ville, assez de richesse au titre de la culture, de l’environnement et de la jeunesse qui pourra nous servir aussi. Le Togo est un pays qui a une population jeune contrairement à la France’, a déclaré Dominique Bavoil.

Saint-Rémy-lès-Chevreuse, située à 30km de Paris, compte un peu plus de 8.000 habitants.