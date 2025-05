L’ANC fustige l’opacité du processus électoral

Le parti d’opposition Alliance nationale pour le changement (ANC) monte au créneau. À un peu moins de deux mois des élections municipales prévues pour le 10 juillet prochain, la formation dirigée par Jean-Pierre Fabre critique vivement l'absence de chronogramme officiel communiqué aux partis politiques.

« Malgré tous nos rappels à la Céni et aux institutions électorales, on nous annonce des élections sans chronogramme. Le régime fait tout avec force et précipitation pour nous pousser à boycotter. Mais cette fois-ci, ils ont tiré à terre », a fustigé le président de l’ANC mardi.

Pour le parti, l’établissement du chronogramme électoral aurait dû être réalisé de concert avec toutes les parties prenantes, au moins six mois avant la date du scrutin.

Un tel document permettrait de planifier les étapes essentielles du processus, notamment la révision des listes électorales, la période de campagne, le dépôt de candidatures et le déroulement du vote.

Anticipant cette situation, l’ANC dit avoir pris les devants. « Nous avons demandé à nos fédérations de préparer les candidatures et établi un chronogramme interne pour la réception et le traitement des dossiers », a assuré Jean-Pierre Fabre.

Il insiste également sur l’importance des documents requis : acte de naissance, certificat de nationalité, casier judiciaire, entre autres.

Le parti rappelle que la composition des listes varie selon la taille des communes : 11, 19 ou 23 candidats par liste, ce qui nécessite une préparation minutieuse.

« On ne se lève pas pour aller aux élections. Une consultation électorale n’est pas un jeu de carte ou de Ludo », a lancé l’opposition, visiblement agacée par le manque de clarté dans le processus.

Les élections à venir visent à renouveler les conseils municipaux installés depuis 2019. L’ANC y avait décroché plusieurs sièges, dont la mairie de Golfe 4 à Lomé, dirigée par Jean-Pierre Fabre lui-même.