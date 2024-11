L'ANC tente un comeback

Après plusieurs années de relative discrétion, l’Alliance Nationale pour le Changement (ANC) annonce son grand retour dans l’arène politique.

Cette décision a été prise ce week-end lors d’une réunion des principaux responsables du parti, dirigé par Jean-Pierre Fabre.

L’objectif est de protester contre le changement de la Constitution, qui fait passer le Togo sous un régime parlementaire.

Jean-Pierre Fabre et ses collègues considèrent cette réforme comme une menace pour la démocratie et une raison suffisante pour mobiliser les Togolais.

Le constitution a été promulguée il y a maintenant plusieurs mois; un retour en arrière est impossible;

L’ANC reconnaît cependant le désenchantement des Togolais envers les manifestations de rue.

Afin d’éviter un échec, la formation a décidé de diversifier ses actions et d’intensifier son travail à la base.

L’ANC organisera des rencontres régulières, à chaque quinzaine du mois, avec ses militants et responsables locaux, notamment les présidents fédéraux, les présidents de sous-sections, de sections, et de la jeunesse. Ces réunions visent à renforcer la mobilisation et à reconstruire un réseau solide de soutien populaire. Des réunions auront aussi lieu avec la population.