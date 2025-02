L’héritage de Gnassingbé Eyadéma au cœur d’un colloque à Lomé

Un colloque scientifique s’est ouvert ce lundi à Lomé, réunissant des universitaires, historiens, chercheurs et acteurs politiques pour analyser l’héritage politique et socio-économique laissé par le président Gnassingbé Eyadéma, 20 ans après sa disparition.

Ce colloque vise à explorer l’impact de la gouvernance du président Eyadéma sur le développement du Togo, ainsi que son rôle dans la stabilité régionale et la médiation des conflits en Afrique.

Trois axes majeurs seront abordés au cours des échanges :

Développement économique et croissance sous son leadership

Stabilité et paix au Togo et en Afrique de l’Ouest

Le rôle de médiateur du Président Eyadéma dans les crises africaines

Durant ses près de quatre décennies à la tête du Togo (1967-2005), Gnassingbé Eyadéma a œuvré pour la modernisation du pays, avec des investissements dans les infrastructures, l’industrialisation naissante, et le renforcement de l’administration publique.

Il a instauré une politique de stabilité qui a permis au Togo de traverser plusieurs crises politiques sans sombrer dans le chaos. Ses choix économiques et sociaux ont contribué à asseoir une relative croissance, bien que certaines réformes aient suscité des controverses.

Un Médiateur Respecté sur la Scène Africaine

Sur le plan diplomatique, Eyadéma fut un acteur incontournable dans la gestion des conflits en Afrique de l’Ouest et centrale.

Il a joué un rôle clé dans la médiation de plusieurs crises régionales, notamment :

Le conflit entre le Cameroun et le Nigeria (affaire de la presqu’île de Bakassi)

La guerre civile en Sierra Leone

Les guerres du Shaba au Zaïre (actuelle RDC)

Les tensions au Tchad, où il s’était personnellement impliqué en traversant le fleuve Oubangui en pirogue pour négocier un cessez-le-feu entre Goukouni Oueddei et Hissène Habré

Son engagement pour la paix et l’intégration régionale lui a valu une reconnaissance internationale, faisant du Togo un pays influent dans la diplomatie africaine.

À travers ce colloque, les participants tenteront de tirer des leçons de son leadership, en analysant les réussites et les défis qu’a connus le Togo sous son régime.

Cet événement marque une occasion de réflexion sur l’évolution du pays depuis sa disparition et sur les perspectives pour l’avenir, dans un contexte où le Togo poursuit son intégration régionale et son développement économique.

Vingt ans après sa mort, Gnassingbé Eyadéma demeure une figure incontournable de l’histoire du Togo, et ce colloque entend éclairer son rôle et son impact durable sur la politique togolaise et africaine.