L’opposition n’est pas sur la même longueur d’onde

Pour les Forces démocratique de la République (FDR, opposition) le report d’une semaine de la tenue des élections législatives et régionales, ‘c’est du spectacle’.

‘C’est de la poudre aux yeux, c’est du spectacle pour nous endormir encore. Ils ont tout fait de façon solitaire et ils réajustent encore de la même façon’, a indiqué dimanche James Amaglo, le vice-président de cette formation.

S’agissant de la baisse du montant de la caution, les FDR n’ont rien à redire mais regrette l’absence de concertation.

Avis divergent du côté de la Convergence patriotique panafricaine (CPP, opposition).

‘Ce sont les propositions du CPC que le gouvernement a retenu et on ne peut que s’en féliciter même si on voudrait avoir mieux’, a indiqué Adrien Béléki Akouété, le président du parti.