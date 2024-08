La décentralisation au cœur du développement

Le ministre de l’Administration territoriale, Awate Hodabalo, a clôturé samedi la 13e édition de la Journée africaine de la décentralisation et du développement local au Togo.

Cet évènement annuel, célébré à travers le continent africain, vise à rappeler l’importance de la décentralisation dans la construction de l’Afrique et le rôle essentiel des collectivités territoriales dans le développement des États membres de l’Union Africaine.

La décentralisation est un processus clé pour le renforcement de la démocratie locale et le développement économique. En transférant certaines compétences et ressources aux collectivités locales, les gouvernements nationaux permettent une gestion plus proche des citoyens, favorisant ainsi la réactivité et l’efficacité des politiques publiques.

Pour le Togo, ce processus a permis la création de communes et, plus récemment, de régions, marquant une avancée significative vers une gouvernance plus inclusive.

La décentralisation présente plusieurs atouts majeurs pour le développement local :

Proximité avec les citoyens : Les gouvernements locaux sont plus à même de comprendre et de répondre aux besoins spécifiques des populations.

: Les gouvernements locaux sont plus à même de comprendre et de répondre aux besoins spécifiques des populations. Participation citoyenne : La décentralisation encourage la participation active des citoyens dans la prise de décisions locales, renforçant ainsi la démocratie.

: La décentralisation encourage la participation active des citoyens dans la prise de décisions locales, renforçant ainsi la démocratie. Amélioration des services publics : En gérant les services publics à un niveau plus local, les collectivités peuvent offrir des solutions adaptées aux réalités du terrain.

: En gérant les services publics à un niveau plus local, les collectivités peuvent offrir des solutions adaptées aux réalités du terrain. Développement économique : La décentralisation permet une meilleure répartition des ressources et des investissements, stimulant ainsi le développement économique local.

La démocratie locale est désormais une réalité au Togo, grâce à des efforts constants pour renforcer la décentralisation.

Le gouvernement togolais a lancé ce chantier il y a plusieurs années, avec des réformes institutionnelles majeures et la création de nouvelles entités territoriales. Aujourd’hui, les communes et régions jouent un rôle de plus en plus important dans la gestion des affaires publiques et dans la mise en œuvre des projets de développement.

La Journée s'est déroulée avec le soutien de la Coopération allemane. Berlin a joué un rôle majeur dans l'appui fourni aux autorités pour leur politique de décentralisation.