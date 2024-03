La majorité des sièges ou rien !

La Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP), un regroupement de plusieurs petits partis d’opposition, a un objectif pour les législatives et les régionales du 20 avril : ‘Evincer les représentants d’UNIR des futures institutions’.

‘Ces élections sont donc cruciales’, a déclaré vendredi Brigitte Adjamagbo-Johnson, la coordinatrice de la DMP.

'Nous mènerons une campagne visant à élire le plus grand nombre possible de nos représentants. Nous devons resserrer les rangs de l'opposition et obtenir une majorité élargie pour faire face aux défis qui nous attendent' a-t-elle ajouté.

L’adoption d’un régime parlementaire donnera d’importantes prérogatives au députés et à la majorité issue du prochains scrutin.