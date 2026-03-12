La SAZOF a vécu

Rubriques

Réuni mercredi sous la présidence de Faure Gnassingbé, le Conseil des ministres a adopté deux décrets et examiné quatre communications touchant à la sécurité, au numérique, à la santé et au foncier.

L'institution n'avait plus de rôle réel © DR

L'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes, en vigueur depuis le 13 juin 2022, est prorogé pour 12 mois supplémentaires à compter du 13 mars 2026, face à la persistance de la menace terroriste.

Le Conseil a approuvé le nouveau Plan national d'attribution des bandes de fréquences (PNAF), intégrant les évolutions de l'UIT 2023, notamment l'identification de bandes pour la 5G, les plateformes à haute altitude et les communications inter-satellites.

La 4ᵉ enquête démographique et de santé est officiellement lancée. Elle couvrira santé maternelle, planification familiale, VIH/sida, nutrition et violences domestiques. Résultats attendus en avril 2027.

La Société d'administration de la zone franche (SAZOF), créée en 1994, sera dissoute au profit de l'Agence de promotion des investissements et de la zone franche (API-ZF). La zone franche représente 7% du PIB et 19 000 emplois directs.

Une cellule de gestion sera créée pour finaliser le projet de réformes foncières sur cinq sites pilotes, après l'arrêt du financement MCC (Millenium Challenge Corporation).

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

La maire de Doufelgou 2 prend la tête de la FCT

La maire de Doufelgou 2 prend la tête de la FCT

C'est une femme du nord qui prend les rênes. Touni Koubonou, maire de la commune Doufelgou 2, a été élue vendredi présidente de la Faitière des communes du Togo (FCT) à l'issue de deux jours d'assemblée générale à Kara, succédant à Florence Yawa Kouigan.

Kouigan : "Les communes sont le tout premier espace de la vie publique"

Kouigan : "Les communes sont le tout premier espace de la vie publique"

Réunie à Kara jeudi, l'assemblée générale de la Faitière des communes du Togo (FCT) a été l'occasion pour sa présidente sortante, Florence Yawa Kouigan, de dresser un bilan positif de ses années à la tête de l’institution qui regroupe les 117 communes du pays.

