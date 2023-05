La solitude a du bon

‘Mieux vaut être seul que mal accompagné. Cette citation de Pierre Gringoire est reprise à son compte par Aimé Gogué, le président de l’ADDI (Alliance des démocrates pour un développement intégral).

‘C’est malheureux à dire, mais on se sent mieux quand on fait la route seul’, a déclaré dimanche François Kampatib, conseiller de ce parti d’opposition, au micro d’une radio privée.

La plupart des opposants sont échaudés par les très nombreuses alliances nouées dans le passé.

Ils préfèrent désormais faire cavalier seul.

L’ADDI estime que c’est le seul moyen de rafler un maximum de sièges aux régionales et aux législatives prévues cette année.