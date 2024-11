La tolérance, un rempart contre les défis mondiaux

A l'occasion de la Journée internationale de la tolérance, célébrée chaque 16 novembre, le ministre des Droits de l'homme, de la Formation à la citoyenneté et des Relations avec les Institutions de la République, Pacôme Adjourouvi, a adressé un message fort aux Togolais, les exhortant à promouvoir la tolérance et à renforcer les bases de la cohésion sociale.

Dans son intervention, il a souligné que l’intolérance, le repli sur soi et des menaces comme le djihadisme constituent des défis majeurs à l’échelle mondiale. Face à ces réalités, il a insisté sur la nécessité pour chaque citoyen de valoriser les principes de paix et de solidarité, des piliers essentiels pour maintenir la cohésion sociale.

Selon M. Adjourouvi, la tolérance est une valeur essentielle qui permet de vivre en harmonie dans une société de plus en plus diversifiée. « La diversité culturelle et linguistique, la solidarité et le vivre-ensemble tirent leur force de certaines attitudes comme l'acceptation de l'autre, le dialogue, et surtout la tolérance, cette vertu qui rend la paix possible », a-t-il déclaré.

Le ministre a rappelé que la célébration de cette journée vise principalement à sensibiliser les populations, en particulier les jeunes, à l’importance du respect et de l’acceptation des différences. Il a souligné que la tolérance est une vertu primordiale, car elle garantit le maintien du vivre-ensemble dans une société confrontée à de nombreux défis liés à la diversité culturelle et religieuse.

Pacôme Adjourouvi a encouragé les togolais à adopter des attitudes inclusives, favorisant un climat social apaisé et harmonieux. Il a insisté sur l’importance de construire une société où règnent la paix, l’harmonie et la solidarité, des valeurs qui renforcent les bases d’un développement durable et collectif.