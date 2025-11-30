Rubriques

Le chef de l'ADDI prépare sa retraite politique

Figure historique de l’opposition, Aimé Gogué, 78 ans, a annoncé dimanche qu’il se prépare à se retirer de la scène politique après plus de trois décennies d’engagement. 

Aimé Gogué © republicoftogo.com

Président du parti Alliance des démocrates pour un développement intégral (ADDI) depuis 2007, l’universitaire laisse derrière lui un parcours marqué par la constance, la rigueur et la défense de la démocratie.

M. Gogué a été plusieurs fois ministre (Plan et Education) dans les années 90.

Il est actuellement député. Il s’est présenté deux fois à l’élection présidentielle, en 2020 et en 2025.

Il assure que la relève est déjà en préparation au sein de son parti, où des réformes organisationnelles sont en cours pour intégrer et responsabiliser de nouvelles générations de militants.

Le retrait progressif de Aimé Gogué marque la fin d’un chapitre important de la vie politique togolaise.

