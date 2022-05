'Le gouvernement n'est pas responsable'

Le gouvernement ne peut pas être tenu responsable de la hausse des prix (alimentation, essence …) observée depuis plusieurs mois.

C’est l’avis de Sylvain Dagban-Ayivon, membre du Comité d’action pour le renouveau (CAR, opposition),

‘La vie chère est une réalité. C’est un phénomène mondial qui ne concerne pas le seul Togo’, a-t-il expliqué mercredi.

Toutefois, il demande au gouvernement de faire plus et mieux et de prendre des mesures ‘courageuses’ pour soulager la vie quotidienne de la population.