Le grand Baobab de Pya s'est éteint en silence

Jeune Afrique revient mercredi sur le décès du président Gnassingbé Eyadema, le 5 février 2005.

Le journal évoque les circonstances de sa mort à 10.000 mètres d’altitude et le choc que représente sa disparition brutale.

‘Lorsque miné par l’âge et les orages, les termites et la sécheresse, les baobabs s’écroulent dans la savane, le bruit qu’ils font réveille les morts et glace le sang des vivants’, écrit le magazine.

Jeune Afrique N°3109-février 2022