Le NET prône solidarité, dialogue et courage politique

En écho au message à la Nation prononcé par le président du Conseil la veille, le Nouvel Engagement Togolais (NET) a réaffirmé mercredi son engagement en faveur d’un ancrage démocratique durable au Togo.

participation citoyenne plus active

Le parti d’opposition, par la voix de son président Jules Amim, a lancé un appel à l’unité nationale et a invité le gouvernement à renforcer le dialogue politique, estimant que seule une concertation sincère entre les différents acteurs peut conduire à un Togo plus uni et plus prospère.

« Les réformes institutionnelles à mettre en œuvre et les attentes de nos concitoyens nous appellent à rester unis, à faire preuve de courage et d’innovation », a déclaré Jules Amim, exhortant les autorités à intensifier les échanges avec les partis politiques et la société civile.

Le NET appelle également à une solidarité accrue entre les différentes couches sociales et à une participation citoyenne plus active en 2026, condition essentielle selon le parti pour garantir un développement inclusif et durable.

Sur le plan institutionnel, le parti encourage le gouvernement à faire preuve de courage politique et d’innovation dans la mise en œuvre des réformes, en veillant à préserver la stabilité nationale tout en jetant les bases d’une nouvelle République.

