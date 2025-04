Elu vice-président du Sénat, Robert Adébléwo Olympio, figure bien connue de la scène politique, appelle à un changement de posture dans la pratique du pouvoir comme dans celle de l’opposition. Pour l’ancien cadre de l’Alliance nationale pour le changement (ANC), l’heure n’est plus aux querelles partisanes, mais à l’action collective pour l’intérêt général.

‘Il faut dépasser les commérages et les rivalités politiques pour se concentrer sur le bien-être de la nation », a-t-il déclaré, saluant l’ouverture qu’offre sa présence et celle d’un autre opposant au sein du bureau du Sénat, une première dans le fonctionnement parlementaire togolais.

Dans un discours teinté d’humanisme et de lucidité, M. Olympio a invité l’ensemble des acteurs politiques et des citoyens à se recentrer sur les vrais enjeux sociaux et économiques.

Pour le sénateur, l’alternance démocratique ne doit pas devenir une lutte d’appareils ou une profession à vie, mais un moyen de servir le peuple. Il critique vertement ceux qui s’enferment dans une posture d’“opposant professionnel” sans impact réel sur la vie des citoyens.

‘Le peuple ne veut pas savoir qui est au pouvoir ou qui est opposant. Il veut manger trois fois par jour, il veut un minimum de dignité’.

Robert Olympio affirme vouloir incarner une nouvelle manière de faire la politique, fondée sur le dialogue, la responsabilité partagée et l’engagement pour des résultats concrets.