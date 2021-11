Le projet de budget en commission des finances

Les députés ont commencé à examiner mardi en commission le projet de loi de finances 2022.

Le ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, était sur place pour saluer la qualité des débats à venir et l’ouverture d’esprit qui a toujours caractérisé les relations entre l’Assemblée nationale et le Gouvernement.

M. Yaya a rappelé que le prochain budget, comme l’actuel, avait d’abord une vocation sociale tout en s’orientant en même temps vers la transformation structurelle de l’économie à travers le financement de différents projets prioritaires contenus dans la feuille de route Togo 2025.

‘D’une manière générale, les perspectives macroéconomiques se sont nettement améliorées au plan international et au niveau national. Dans ce contexte, le Togo fait le choix d’un projet de loi de finances de relance. La conjoncture est bonne, la croissance est à portée de main’, a déclaré Chantal Yawa Tsègan, la présidente de l’Assemblée nationale.