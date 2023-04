Le serment de fidélité d'Agbéyomé Kodjo

Ca tangue au sein de la Dynamique Mgr Kpodzro (DMK). Certains membres ont décidé de quitter le navire pour créer un autre groupement baptisé Dynamique pour la Majorité du Peuple’ (DMP). L’idée est de se dégager de l’emprise de l’archevêque émérite de Lomé pour pouvoir participer aux élections régionales et législatives prévues cette année.

Mgr Kpodzro est farouchement opposé à ce projet.

Il n’est pas le seul.

Agbéyomé Kodjo, ancien candidat de la DMK à la présidentielle de 2020, ne veut pas entendre parler du prochain processus électoral.

‘En cohérence à notre serment de fidélité au peuple togolais et dans la pleine conscience de notre mission générationnelle, ma formation politique, le MPDD garde le cap du parachèvement de la révolution électorale et pacifique du 22 février 2020 et ne prendra donc pas part aux prochaines élections’, a-t-il déclaré mardi dans une vidéo.

Et l’ancien Premier ministre d’évoquer une trahison de certains membres de la DMK.