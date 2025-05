Le Togo inaugure son régime parlementaire samedi

Le suspense touche à sa fin. Ce samedi 4 mai, les nouvelles institutions issues de la réforme constitutionnelle vont entrer en action.

Les députés sont convoqués dès 7h du matin pour désigner le président du Conseil, désormais la figure centrale du pouvoir exécutif dans le nouveau régime parlementaire togolais.

Dès son élection, le président du Conseil prêtera serment sur la Place des Fêtes, lors d’une cérémonie solennelle attendue.

L’après-midi, ce sera au tour des sénateurs de se réunir pour élire le nouveau président de la République, désormais cantonné à un rôle honorifique, comme le prévoit la nouvelle Constitution.

Ces deux sessions marqueront la mise en œuvre concrète du nouveau régime parlementaire voulu par les autorités togolaises, dans lequel le pouvoir exécutif est principalement exercé par le président du Conseil, véritable chef d’orchestre du gouvernement.

Une page institutionnelle se tourne donc au Togo, et tous les regards sont désormais tournés vers l’Assemblée nationale et le Sénat pour découvrir les noms des deux premières figures de ce nouvel ordre politique.