Le Togo renforce son arsenal juridique pour lutter contre les changements climatiques

Le Togo franchit une étape décisive dans sa lutte contre les changements climatiques avec l’examen, par l’Assemblée nationale, d’un projet de loi dédié à cette problématique.

Ce texte, adopté par le gouvernement en mai 2023, vise à intégrer pleinement les enjeux climatiques dans le cadre législatif national et à structurer les actions de l’État en la matière.

L’adoption de cette loi permettra de mieux encadrer les politiques environnementales en harmonisant les mesures prises et en garantissant une approche cohérente à travers l’ensemble des institutions publiques. Selon les autorités togolaises, cette initiative s’inscrit dans la réforme plus large de la législation environnementale, qui vise à renforcer les structures étatiques et à assurer une gouvernance efficace des questions climatiques.

Parmi les axes stratégiques du projet de loi figurent la mobilisation des ressources, la mise en place d’incitations pour des pratiques écologiquement responsables, ainsi que la définition d’outils adaptés pour lutter contre les effets du changement climatique.

Le texte prévoit notamment la création d’un Conseil national de l’action climatique, composé des ministres et des institutions concernées. Ce conseil aura pour mission d’orienter et de superviser la mise en œuvre des politiques climatiques du pays. En complément, un système national de surveillance et de mesure de la pollution sera mis en place afin d’évaluer en temps réel l’impact environnemental des activités humaines et de renforcer la capacité d’anticipation des autorités.

Une réponse à l’urgence climatique

Les députés togolais ont unanimement salué cette initiative, soulignant la nécessité d’une action rapide face à l’accélération des phénomènes météorologiques extrêmes. Kodjo Adédzé, président de l’Assemblée nationale, a insisté sur l’impact de ces dérèglements, notamment sur l’agriculture et la sécurité alimentaire : ‘Les rapports scientifiques sont unanimes et les manifestations du dérèglement climatique sont désormais visibles dans notre quotidien. Ce projet de loi témoigne de notre engagement collectif à prendre nos responsabilités face à cette menace global’.

Le gouvernement, représenté par Katari Foli-Bazi, ministre de l’Environnement, et Pacôme Adjourouvi, ministre chargé des Relations avec les institutions de la République, porte ce texte devant l’Assemblée avec la volonté d’accélérer sa mise en application.

Avec cette initiative, le Togo confirme son engagement en faveur du climat et pose les bases d’une politique environnementale plus rigoureuse et efficace, à la hauteur des défis actuels.