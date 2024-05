'Les opposants ne sont ni forts, ni malins'

Pas un seul député à l’Assemblée. Le bilan est tout simplement désastreux pour le Comité d’action pour le renouveau (CAR), un parti historique de l’opposition.

‘C’est avec des larmes que nous sortons de ces élections, parce que la situation dans laquelle nous sommes aujourd’hui est pire que ce qu’elle était avant les élections’, a jeudi confié Robert Yao Daté, le président de cette formation.

Republicoftogo.com : Le bilan n’est pas glorieux pour votre parti

Robert Yao Daté : Nous ne nous reconnaissons pas dans ces résultats qui ne reflètent en rien la volonté des électeurs.

Le pays, renouant avec l’époque du parti-Etat, vient de toucher le fond du dans sa déconfiture totale. Ces derniers scrutins marquent un tournant décisif dans la vie politique de la nation.

La proclamation, comme telle, des résultats du double scrutin du 29 avril est la preuve que la nation est en péril : les élections sont vidées de leur sens fondamental dans un Etat de droit.

Nous invitons le gouvernement à ouvrir rapidement des discussions inclusives pour trouver des solutions appropriées aux problèmes politiques aggravés par ces élections.

Republicoftogo.com : Envisagez-vous de lancer la contestation dans la rue ?

Robert Yao Daté : Nous n’allons pas marcher pendant des années comme certains ou 10 ans comme d’autres. Nous ne sommes pas dans cette logique.

Republicoftogo.com : Le CAR a perdu. Ce n’est pas plus simple de reconnaître la défaite ?

Robert Yao Daté : Ce qui se passe n’est pas une affaire de mauvais perdant. Lorsqu’on organise des élections, c’est pour permettre au pays d’évoluer. Nous avons dénoncé les fraudes et nous avons apporté les preuves. Mais la Cour constitutionnelle a rejeté tout en bloc, alors que dans d’autres pays, elle aurait pu se saisir de tout ce qui a circulé sur les réseaux sociaux et interpeller les coupables, conformément au code pénal.

Il n’y a même pas de gagnant dans cette affaire. Si UNIR veut vraiment montrer qu’il est plus fort, qu’il organise les choses de façon transparente. Si les élections s’étaient déroulées comme on les avait eues en 1994 et remportées par le CAR, on allait accepter la défaite.

Une élection est faite pour que le perdant puisse féliciter le gagnant. Mais tel n’est pas le cas aujourd’hui’hui.

Republicoftogo.com : L’opposition dans son ensemble n’a-t-elle pas une part de responsabilité ?

Robert Yao Daté : Nous avions demandé que ces élections soient reportées en 2025. Mais, ceux qui nous ont le plus rejetés, ce sont nos amis de l’opposition. C’était une opportunité que les élections ne soient pas organisées dans le délai constitutionnel.

Soit on est fort, soit on est malin. Au Togo, l’opposition n’est ni l’un, ni l’autre. C’est triste mais je suis obligé de le dire.

