Marguerite Gnakadé interpellée à Lomé

L’ancienne ministre de la Défense, Marguerite Gnakadé, a été interpellée ce mercredi matin à son domicile à Lomé, ont confirmé plusieurs sources sécuritaires. L’ancienne responsable gouvernementale est actuellement entendue par les services compétent.

Depuis plusieurs mois, Marguerite Gnakadé s’est illustrée par une prise de position virulente contre le pouvoir en place. Elle a multiplié les déclarations publiques critiquant la gouvernance actuelle et appelant ouvertement à la démission du président du Conseil, Faure Gnassingbé. Une posture inédite pour celle qui fut l’une des premières femmes à occuper un poste stratégique.

D’après des informations non confirmées officiellement, il lui serait reproché des liens supposés avec des figures de l’opposition en exil, ainsi que des tentatives d’incitation à la désobéissance au sein des forces armées. Certaines sources évoquent même des actes susceptibles de mettre en péril la stabilité de l’institution militaire.

Autant d’éléments qui, s’ils étaient avérés, pourraient constituer des délits graves.

Les auditions sont en cours, et les prochains jours devraient permettre d’en savoir davantage sur les motifs de cette interpellation.