Mesures sociales à l'occasion des fêtes de fin d'année

Dans le cadre de sa vision d’un Togo émergent, le président de la République a annoncé mardi une mesure sociale forte en faveur des ménages à faible consommation électrique. Cette décision s’inscrit dans une stratégie plus large visant à assurer un accès universel à une énergie électrique de qualité, propre et abordable sur toute l’étendue du territoire national.

Le tarif de l’énergie électrique à usage domestique pour les ménages en prépayé, dont la consommation mensuelle moyenne sur les neuf derniers mois est inférieure ou égale à 30 kWh, passe de 114 FCFA/kWh à 70 FCFA/kWh. Cette réduction substantielle vise à soulager les ménages les plus modestes et à renforcer leur pouvoir d’achat, en particulier en cette période de fin d’année.

Près de 200 000 ménages, soit environ un tiers des clients de la Compagnie Énergie Électrique du Togo (CEET), bénéficieront de cette baisse tarifaire. Cette mesure, qui prend effet immédiatement, représente un coût annuel estimé à 1,5 milliard de Fcfa, entièrement pris en charge par l’État.

Cette initiative traduit l’ambition inclusive et pragmatique du gouvernement.

Elle s’inscrit dans la continuité des nombreuses mesures sociales mises en place pour améliorer les conditions de vie des populations, notamment celles des zones les plus vulnérables.

En plus de son impact direct sur le pouvoir d’achat, cette action vise également à encourager une consommation énergétique responsable et à promouvoir un accès équitable à l’électricité pour tous les Togolais.

Cette réduction tarifaire reflète la volonté du gouvernement de bâtir un Togo plus équitable et solidaire, où chaque citoyen, quelle que soit sa condition, peut bénéficier d’un accès à des services essentiels à des coûts raisonnables.

Par ailleurs et pour marquer les fêtes de fin d’année, Faure Gnassingbé, a décidé d’octroyer une prime spéciale de 60 000 Fcfa aux fonctionnaires, au personnel de l’enseignement confessionnel ainsi qu’aux pensionnés de la Caisse de retraites du Togo.

Cette mesure exceptionnelle pour le mois de décembre 2024 reflète l’engagement du gouvernement à soutenir les citoyens, notamment en cette période festive.

Cette initiative représente un effort budgétaire global de 7,85 milliards.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le chef devl’Etat a appelé les Togolais à faire de cette période un moment de partage et de renforcement des liens sociaux.