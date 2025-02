Mobilisation des élus locaux

Maires, conseillers municipaux et régionaux ont accompli leur devoir civique samedi en élisant 41 sénateurs.

Une suffrage indirect comme le prévoit la nouvelle constitution.

41 sénateurs seront issus des rangs de la majorité ou de l’opposition. Les résultats devraient être connus prochainement.

A Kpalimé (région des Plateaux, commune de Kloto 1) Winny Dogbatsè a voté très tôt.

Il a salué la tenue de ce scrutin et plus globalement l’instauration d’une Chambre haute qui donnera plus de représentativité aux régions et à la ruralité.

Une chance pour le Togo, une chance pour la démocratie, a martelé l’élu local.