Mobilisation nationale pour la révision constitutionnelle

L’Assemblée nationale togolaise a lancé, sous l'impulsion du président de la République, Faure Gnassingbé, une vaste campagne de consultations citoyennes en vue de la deuxième lecture de la loi de révision constitutionnelle.

Cette initiative, démarrée le lundi 8 avril, marque une étape cruciale dans le processus de modernisation institutionnelle engagé par le Togo ces dernières années.

Le but de ces consultations, étendues sur trois jours à travers tout le territoire, est de créer un espace de dialogue inclusif où toutes les voix peuvent être entendues.

Le Bureau de l’Assemblée nationale, en réponse à l’appel du chef de l’État, engage des discussions approfondies avec diverses parties prenantes, incluant les acteurs politiques, la société civile et des experts constitutionnels. L'objectif est d'assurer que le processus législatif reflète fidèlement les aspirations du peuple.

Les consultations citoyennes font suite à l'approbation par l’Assemblée, à une majorité écrasante, de la proposition de révision de la Constitution du 14 octobre 1992, telle que modifiée par la loi constitutionnelle n° 2019 – 003 du 15 mai 2019.

Le processus législatif, marqué par des débats intenses et constructifs, a culminé avec le vote tardif dans la nuit du 25 mars 2024, illustrant l'engagement des députés à porter les attentes de leurs électeurs.

Cette deuxième lecture est envisagée comme une opportunité pour affiner le texte législatif et incorporer les retours et suggestions issus des consultations citoyennes.

Le Parlement réaffirme son engagement envers l’approfondissement de la démocratie et le renforcement de l'État de droit, soulignant l’importance de la participation active de chaque citoyen dans ce processus historique.

L’adoption de cette nouvelle loi fondamentale est perçue non seulement comme une consolidation des bases du développement durable du pays mais aussi comme une affirmation de la résilience et de la volonté du Togo de faire face aux défis contemporains.

Ce projet témoigne de la volonté du Togo de se positionner comme un partenaire crédible et démocratique sur la scène régionale et internationale.

L’initiative de révision constitutionnelle représente un moment décisif pour le pays, engageant ses citoyens et ses institutions dans une réflexion commune sur l’avenir de leur démocratie.

Elle reflète l'aspiration à un État plus inclusif, transparent et réactif aux besoins de sa population, tout en mettant en lumière l’importance du dialogue et de la participation citoyenne dans la construction d’une gouvernance solide et démocratique.