Modernisation utile

Les municipalités vont bénéficier d’un programme d’appui de plus de de 13 milliards de Fcfa financé par l’Allemagne. Il s’agit d’une phase pilote de quatre ans.

Berlin est engagé aux côté du Togo dans la mise en oeuvre de la décentralisation.

L’aide n’est pas automatique. Les communes devront soumettre des projets de développement concrets pour approbation.

Ce modèle vise à encourager les initiatives locales porteuses et bien structurées, en mettant l’accent sur des projets concrets susceptibles de participer à la modernisation des communes.

L’initiative pilote concerne dans un premier temps les municipalités des régions des Plateaux, Centrale et Kara.

Trente-cinq ans de combat politique pour l’alternance, mais toujours aucun changement majeur au sommet de l’État. C’est le constat amer dressé par le Comité d’Action pour le Renouveau (CAR), l’un des partis d’opposition historiques du Togo, à l’occasion d’une émission diffusée dimanche sur une radio privée.

Le pouvoirs publics entendent donner un coup d’accélérateur à la décentralisation, en capitalisant sur les avancées institutionnelles de ces dernières années. Les autorités ont levé le voile sur les enjeux de la nouvelle mandature des conseils municipaux, plaçant la gouvernance locale au cœur du développement territorial.

