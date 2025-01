Par ici la sortie

Sept dirigeants de l’Alliance Nationale pour le Changement (ANC, opposition)) ont été exclus avec effet immédiat par le président, Jean-Pierre Fabre, pour indiscipline caractérisée.

Les concernés sont accusés de ne pas avoir respecté les directives du parti, notamment en siégeant dans des conseils régionaux en dépit des instructions contraires.

Les cadres exclus sont :

Robert Kossi Olympio,

Kéna Dzidzoka,

Zokévo Kokou Obakou,

Alphonse Agbéko Aklade,

Mouhalidina Alfa-Sika,

Goutante Oudanou,

Jean-Jacques Teko (ancien représentant de l’ANC à la Céni).

Dans un communiqué, Jean-Pierre Fabre a dénoncé "l’indiscipline caractérisée" des intéressés, aggravée par des actions telles que :

Leur maintien dans les conseils régionaux, contre l’injonction du parti de ne pas y siéger, leurs déclarations publiques maladroites et tapageuses, jugées désordonnées et visant à justifier leurs agissements et la tentative de certains de se positionner pour les prochaines élections sénatoriales, en dépit de la ligne politique du parti.

"L’attitude des camarades mis en cause constitue une faute disciplinaire lourde", a déclaré M. Fabre.

Ces exclusions reflètent des tensions internes au sein de l’ANC, un parti qui peine à retrouver sa place dans le paysage politique.

Robert Olympio, l’un des exclus, avait anticipé cette décision dans une récente interview accordée à Republic of Togo. Il avait qualifié cette exclusion de "non-évènement", tout en critiquant ouvertement la stratégie du parti, qu’il estime inefficace depuis des années.

"Jean-Pierre Fabre et compagnie doivent revoir leur stratégie de lutte qui n’a donné aucun résultat depuis des années," avait-il déclaré.

L’exclusion de ces sept cadres pose de nouvelles questions sur la gouvernance interne et la cohésion de l’ANC.