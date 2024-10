Plus près des réalités

Depuis mardi, les députés sont réunis à Kara, dans le nord du pays, pour l’ouverture officielle de la session budgétaire.

Cette délocalisation du siège habituel de l'Assemblée nationale à Lomé a pour objectif de rapprocher les élus de la population et de renforcer le lien entre les citoyens et leurs représentants.

L’une des principales missions de cette session sera l’examen du budget national, prévu vers la fin de l’année. Cependant, d’autres textes de loi pourraient également être votés durant cette période, bien que les détails concernant ces projets législatifs n’aient pas encore été communiqués.

Le déplacement de cette session à Kara marque un geste symbolique et concret visant à impliquer davantage les populations locales dans le processus législatif.

En organisant des sessions parlementaires en dehors de la capitale, les autorités espèrent offrir aux citoyens des régions éloignées une meilleure accessibilité à l’appareil législatif et une compréhension plus directe des débats qui affectent leur quotidien.

Cette initiative pourrait également permettre aux députés de recueillir plus facilement les préoccupations et les suggestions des populations locales sur des questions économiques et sociales, dans le cadre de la préparation du budget de l’État.