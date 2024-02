Prions pour le mieux

Religion et politique ne font pas bon ménage. A quelques semaines des élections législatives et régionales le débat revient sur la table.

Le rôle de l’Eglise est-il de prendre position en faveur d’un parti ?

Pour Emmanuel Attiga, le président de l'association chrétienne pour la gestion des églises, la réponse est non.

‘L'Eglise ne peut prétendre exercer un rôle politique. Notre mission aujourd'hui est d'alerter et de sensibiliser les églises afin qu'elles puissent jouer leur rôle de manière appropriée dans cette situation’, a-t-il indiqué.

Et la manière appropriée est de prôner la paix et le dialogue et la compréhension mutuelle entre les différents acteurs politiques.

Dans le passé, l’église catholique s’était impliquée dans le jeu politique en soutenant les courants de l’opposition.