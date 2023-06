‘Qu’Allah le mette dans son merveilleux paradis’

La communauté musulmane a rendu hommage samedi à Aboudou Assouma, le président de la Cour constitutionnelle, décédé il y a quelques jours.

‘Aboudou Assouma a aimé sa religion et ses valeurs. Il a œuvré pour la promotion de l’Islam autour de lui’, a déclaré El Hadj Inoussa Bouraima, le président de l’Union musulmane du Togo (UMT).

M. Assouma avait financé la construction de mosquées à Lomé et Kara et créé une Fondation charitable pour aider les plus défavorisés.

Il avait été à l’origine du cimetière musulman d’Adétikopé (banlieue nord de Lomé).

Aboudou Assouma sera inhumé lundi.