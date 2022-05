Yawo Winny Dogbatse, maire de la commune Kloto1* (région des Plateaux), est devenu membre de la Convention des maires pour l’Afrique subsaharienne (CoM SSA).

Cet organisme se présente comme un catalyseur majeur pour l'action climatique locale dans la région, grâce à un engagement politique de plus de 250 gouvernements locaux.

L'objectif de la CoM SSA est d'aider les organes locaux à passer de la planification à la mise en œuvre, en mettant l'accent sur le déblocage du financement climatique au niveau local.

Cette initiative est encouragée par l'Union européenne qui soutient la dimension externe du Pacte vert pour l’Europe car les défis mondiaux du changement climatique et de la dégradation de l'environnement exigent une réponse mondiale.

Parallèlement, la CoM SSA contribue à renforcer le partenariat Afrique-UE et soutient l'Agenda 2063 de la Commission de l'Union Africaine.

La CoM SSA est la section régionale d'une alliance internationale de villes, la Convention mondiale des Maires pour le climat et l'énergie. Il s'agit d'un partenariat entre des réseaux de villes, des agences de développement et des institutions de financement, qui aide les villes à relever le double défi du changement climatique et de l'accès à l'énergie durable afin de parvenir à un avenir énergétique durable, à faible taux d'émission et résilient au changement climatique.

L'initiative repose sur trois piliers d'action : soutien à la planification (développement de Plans d’action pour l'accès à l’énergie durable et le climat), développement de projets avec le soutien aux infrastructures urbaines et échange de connaissances et partenariats entre villes et régions.

______

* Kloto 1 prend en compte 8 cantons : Gbalave, Hanyigba, Kpadapé, Kpalimé, Tomé, Tové, Womé et Yokélé, dont la Ville de Kpalimé est le chef-lieu