Rendez-vous raté pour les activistes

Des mouvements d’humeur très limités ont été enregistrés vendredi dans certains quartiers de la capitale, en réponse à un appel à manifester lancé par des groupes d’activistes.

Toutefois, les incidents constatés ont été très rares et rapidement maîtrisés.

Des regroupements de jeunes ont été observés autour de quelques carrefours stratégiques, notamment à GTA et au marché de Bè. De l'agitation, rien de plus.

Ces manifestations visaient à contester la nouvelle Constitution adoptée en mai 2024 et à exprimer des revendications liées à la vie chère, au chômage, et à l’accès aux libertés publiques. Toutefois, la mobilisation est restée très limitée et peu suivie.

À l’heure actuelle, la situation est calme et maîtrisée sur toute l’étendue de la capitale, avec une présence visible mais discrète des forces de sécurité pour prévenir tout débordement.

La journée est fériée en raison de la fête de la Tabaski.